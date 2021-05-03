Форвард виступає у столиці Франції перший сезон, але вже встиг завоювати симпатію місцевого населення як своєю результативністю, так і вчинками за межами поля.

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У неділю, 2 травня, Кін вирушив у район Порт-де-ла-Шапель на околицях Парижа, де роздавав нужденним пакунки з їжею. Вчинок форварда, який народився в Італії у сім'ї івуарійських мігрантів, викликав бурю схвалення в соцмережах. Зокрема, своє захоплення висловили Джастін Клюйверт, Ісаак Дрогба, Рафаель Леау та інші футболісти.

Нагадаємо, 21-річний італієць перебрався до ПСЖ з Евертона у 2020-му на правах оренди. Вже в дебютному сезоні Кін забив 18 голів у 40 матчах та дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. ПСЖ налаштований викупити права на Мойзе, а сума угоди може скласти 50 млн євро.

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