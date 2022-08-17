Лівий захисник Первіс Еступіньян продовжить кар'єру в Брайтоні, інформує офіційний сайт "чайок". Особистий контракт розрахований на 5 років.

Тоттенхем офіційно відпустив півфіналіста Ліги чемпіонів

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 18 мільйонів євро, ще 5 мільйонів передбачені бонусами. У вересні 2020-го Вільяреал придбав Еступіньяна в Уотфорда за 16,5 мільйонів євро. Загалом у футболці "Жовтої субмарини" еквадорець провів 74 матчі, встиг виграти Лігу Європи і дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

У Брайтоні Еступіньян повинен замінити Марка Кукурелью, якого купив Челсі за 65 мільйонів євро.

Ліверпуль важко стартує в АПЛ: нова втрата очок, 75-мільйонний провал Клоппа, травми, у Сіті вже +4