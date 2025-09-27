Молодіжна збірна України U-20 проводить матч проти однолітків із Південної Кореї у стартовому поєдинку на ЧС-2025. Відео голів дивіться на "Футбол 24".

На 13-й хвилині після передачі Карамана Синчук прийняв м’яч у правому куті штрафного майданчика, підробив його і точним ударом відправив у дальній кут воріт.

¡GOOOOOOOL DE UCRANIA!



️ Hennadiy Synchuk abre el marcador y anota el primer gol del Mundial Sub-20 de Chile.#Unicanal pic.twitter.com/xNuQnf93IT — Unicanal (@Unicanal) September 27, 2025

Вже за кілька хвилин українці подвоїли перевагу! Вернаттус виконав навіс із лівого флангу, а Пищур виграв боротьбу у захисників і головою спрямував м’яч у кут воріт.