Південна Корея U-20 – Україна U-20: команда Михайленка забила два швидкі голи на ЧС-2025 (ВІДЕО)
Молодіжна збірна України U-20 проводить матч проти однолітків із Південної Кореї у стартовому поєдинку на ЧС-2025. Відео голів дивіться на "Футбол 24".
13’ Геннадій Синчук
На 13-й хвилині після передачі Карамана Синчук прийняв м’яч у правому куті штрафного майданчика, підробив його і точним ударом відправив у дальній кут воріт.
Вже за кілька хвилин українці подвоїли перевагу! Вернаттус виконав навіс із лівого флангу, а Пищур виграв боротьбу у захисників і головою спрямував м’яч у кут воріт.
