Збірна України U-20 у рамках 1-го туру групового етапу молодіжного чемпіонату світу-2025 перемогла однолітків з Південної Кореї (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Дмитро Михайленко випустив лідерів і гіганта

Тренерський штаб збірної України U-20 виставив доволі очікуваний склад. Вийшли усі найсильніші. Кревсун, Синчук, Крапивцов, Шах, Гусєв, Караман – всі вони мають досвід УПЛ і топ-ліг. Невеличкою несподіванкою стала тільки відсутність Пономаренка, якого залишили у запасі.

Замість нього Дмитро Михайленко виставив Пищура (сина відомого футболіста Волині). Вочевидь, свою роль зіграли 204 сантиметри зросту. Гріх не скористатись такою антропометрією проти традиційно низьких азіатів –хоча корейці чи не найвищі в регіоні. Олександру протидіяли 175- та 190-сантиметровий центрбеки.

Україна задавила Південну Корею в перші півгодини

Стартова 30-хвилинка пройшла за тотального домінування "жовто-синіх". Наша команда нічого не дозволяла на власній половині, надійно перекриваючи центральні вертикалі. При роботі без м'яча українці формували схему 4-4-2 з вузьким розташуванням – на початку зустрічі був ще й високий пресинг, але досить швидко гравці почали ігнорувати корейські спроби витягнути нас на свою третину. Розтягнути блок не вдавалося.

При цьому рух м'яча у підопічних Дмитра Михайленка був дуже ефективним. Виділялась ідея із залученням лівого фулбека Вернаттуса до розіграшів у опорній зоні, а також перевантаження правого флангу з діагоналями на лівий. Що найбільш важливо, Україна U-20 заходила в штрафний і відкривала ударні зони.

Перший небезпечний удар стався на 11-й хвилині, коли Караман вийшов на правий кут карного майданчика та вгатив над ближньою дев'яткою. На 13-й же "жовто-сині" відкрили рахунок.

Шах підхопив відскок на чужій половині (Кревсун стягнув на себе трьох і втратив м'яч), змістився в центр і перевів на Карамана, а той відкотив на правий кут штрафного – звідти пробив Синчук. Тепер удар пішов у дальній нижній. Без шансів для голкіпера. 0:1!

На 16-й же хвилині спрацювала ідея Дмитра Михайленка з Пищуром на вістрі. Вернаттус виконав подачу з лівого флангу, а український велетень спокійно замкнув головою – корейці не могли йому завадити. 0:2! Після цього наша збірна відійшла у середній блок в очікуванні на помилку суперника.

Україна U-20 не помітила, як Південна Корея U-20 прокинулась. Нас виручив VAR

До 30-ї хвилини ситуація виглядала більш менш спокійно, однак збірна України U-20 вже не створювала моментів. Корейці ж поступово стали додавати – особливо на правому фланзі. Перший неприємний "дзвіночок" пролунав на 38-й хвилині, коли їхній вінгер впав після контакту з Вернаттусом.

Тренер азійців взяв "челендж" (прохання переглянути відеоповтор), сподіваючись на пенальті. Епізод дійсно був неприємний. Суддя, який оцінює епізоди за формалістським підходом, міг би й свиснути на користь Кореї – втім, нам пощастило. Арбітр вирішив, що боротьба не тягнула на 11-метровий.

Ще один неприємний епізод стався на 41-й хвилині при стандарті "тигрів". Крапивцов вийшов на перехоплення подачі й зніс Киричка, розбивши центрбеку голову. Тим не менш, захисник продовжив зустріч.

Можливо, зіткнення вплинуло на створення гострого моменту перед перервою. Корейці провели атаку з пасом за спину Киричку – туди увірвався нападник, який метрів з семи пробив у дальній кут. М'яч пройшов повз Крапивцова, однак із порожніх воріт його встиг винести Гусєв!

Україна відповіла на 2-й компенсованій з перехоплення Кревсуна й проникного пасу на Синчука. Його удар накрили, а відскок спіймав Пищур – втім, Олександр пробив над воротами. Зрештою, команди відправились відпочивати за рахунку 0:2 на користь підопічних Дмитра Михайленка.

На жаль, картина гри в другому таймі не змінювалась. Вже за п'ять хвилин по перерві "жовто-сині" пропустили гол внаслідок подачі зі стандарту, яку замкнув Хам Сун Ву. Втім, на допомогу Україні U-20 знову прийшов VAR. Арбітри дуже довго малювали лінії, поки не зробили правильну. Плече корейця опинилось в офсайді, тож рахунок не змінився.

Україна таки пропустила, але вистояла. Стандарти – наша проблема

До 60-х хвилин "тигри" хоч і створювали моменти, але очевидної переваги над нашою командою не мали. Остання ж 30-хвилинка виявилась дуже нервовою. Південна Корея U-20 явно додала, чому сприяли три заміни ще в перерві – а от Дмитро Михайленко тягнув із першими перестановками аж до 73-ї хвилини.

Втім, вже на 78-й Україна мала пропускати з чергового стандарту. Цього разу по ворота Крапивцова пішов прямий удар, однак м'яч пролетів поруч зі стійкою. На 80-й же хвилині азійці таки добилися свого – Киричок вибив простріл на кутовий, подачу з якого замкнув Кім Мен Чон.

На 85-й хвилині ще один стандарт завершився замиканням з лівого кута воротарського. Крапивцов виручив "жовто-синіх". Україна U-20 за весь цей час відповідала рідкісними контратаками, які не вдавалося доводити до дійсно небезпечних ситуацій – а протягом шести компенсованих хвилин почався справжній валідол. Корейці навалились на наш штрафний, влаштувавши справжню облогу.

Але забити вдруге їм так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу підопічних Дмитра Михайленка. Наступний матч українці проведуть з однолітками із Панами.