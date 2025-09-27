Збірна України U-20 зіграє проти однолітків з Південної Кореї у матчі першого туру чемпіонату світу в Чилі. Стартові склади та онлайн-трансляція – на "Футбол 24"

27 вересня збірна України U-20 стартує на молодіжному Мундіалі. Стартовий свисток гри проти Південної Кореї пролунає о 23:00 за київським часом.

Південна Корея U-20 – Україна U-20: анонс матчу ЧС-2025

Де дивитися Південна Корея U-20 – Україна U-20? Переглядати матч онлайн можна безкоштовно на офіційному сайті ФІФА.

На груповому етапі суперниками України, окрім Південної Кореї, будуть Парагвай та Панама. Поєдинки проти цих команд відбудуться 30 вересня та 3 жовтня о 23:00 відповідно.

Стартовий склад збірної України:

Крапивцов – Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернаттус – Синчук, Будко, Кревсун, Шах, Караман – Пищур.

Україна стартує на ЧС-2025 із Шевою і найкращим голкіпером Євро, але без топ-бомбардирів – чого чекати від наших?