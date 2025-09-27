Збірна України U-20 у рамках 1-го туру молодіжного чемпіонату світу-2025 зіграє з Південною Кореєю U-20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шість років тому у Варшаві молодіжні збірні України та Південної Кореї зійшлися у фіналі ЧС-2019 U-20. Тоді під коментарі Дмитра Джулая та Дениса Босянка тріумфували "жовто-сині". І ось наші країни зустрічаються знову – тепер вже у матчі-відкритті ЧС-2025 U-20. На жаль, турнір проводять у Чилі, тож вболівальникам треба виспатись до 23:00. Усі поєдинки українців пройдуть у цей час.

"Легких матчів не буде": захисник України U-20 про поразку Австралії, акліматизацію в Чилі і суперників на Кубку світу

Дмитро Михайленко не зміг привезти на Мундіаль усіх можливих топів. Чемпіонат проводиться у дуже незручний для клубів час, тож можна не дивуватись відсутності двох провідних нападників у цьому віці – Емполі не відпустив Попова, а Нюрнберг не дав дозволу Степанову. Із УПЛ теж не все погодились віддавати гравців – молодіжці на ЧС-2025 зіграє без Михавка, Саленка, Маткевича й Домчака.

Ця історія типова для усіх збірних на цьогорічному Мундіалі. На щастя, заявка "синьо-жовтих" все одно виглядає симпатично. До Чилі прилетіли Крапивцов (Жирона), Кревсун (Борусія Д), Пономаренко (Динамо), Шах (Карпати), Караман і Мельниченко (Полісся) і навіть Крістіан Шевченко (Уотфорд). Потрапляння у заявку сина президента УАФ багато хто сприйняв за кумівство, однак 18-річному хавбеку місце в старті ніхто не обіцяв.

Збірна під керівництвом Дмитра Михайленка прилетіла до Чилі ще 18 вересня, аби уникнути ефекту джетлагу й пройти акліматизацію. Кілька днів потому молодіжка провела спаринг з Австралією, програвши з рахунком 2:3 – однак команда ще не звикла до високогір'я й провела лишень одне повноцінне тренування. Варто відзначити, що у 2025 році збірна U-20 не знала поразок і постійно забивала, але не більше одного гола (1:1 з США, 1:0 з Норвегією та Північною Ірландією)

Плюсом нинішньої "молодіжки" є ситуація в збірній U-21, де триває процес омолодження. Нинішня U-20 потягнула чимало гравців зі складу Унаї Мельгоси, тож особливих проблем із зіграністю очікувати не варто. Щоправда, U-21 встигла провести тільки один матч з Литвою.

Дмитро Михайленко збирається домінувати у матчі з корейцями, однак відзначає силу суперника й очікує на важку зустріч. Доводить вірити на слово, адже наш суперник привіз ноунеймів. Усі його футболісти виступають в національній першості, окрім Кім Те Вона з Портімоненсе.

На відміну від нашої U-20, корейська провела насичений 2025-й рік. "Молодіжка" провела аж 10 матчів, діставшись до півфіналу Кубка Азії U-20. Цікаво, що у чвертьфіналі вона здолала узбеків з рахунком 6:4, а півфінал завершився поразкою від саудитів (2:3) – така висока результативність поєднувалась з оборонними схемами 4-4-2 й 3-4-3. До речі, найдорожчими гравцями у складі Кореї U-20 є саме центрбеки й опорники.

Перед Мундіалем колектив зазнав розгрому від Бразилії (0:4) та Колумбії (0:1). Словом, суперник у нас хоч і не суперстрашний, але дуже серйозний. Типова Південна Корея – ніхто не знає їх футболістів, а вони виходять у плей-оффи.

Орієнтовний склад на матч Південна Корея U-20 – Україна U-20

Україна U-20: Крипивцов – Гусєв, Кисіль, Мельниченко, Катрич – Ващенко, Караман – Синчук, Кревсун, Шах – Пономаренко

Прогноз "Футбол 24" – важка перемога України

Можна погодитись із Дмитром Михайленком – матч буде складним. Сказатись щось інше важко, адже у нас абсолютно нова збірна, яка тільки починає свій шлях на міжнародному рівні. Корейці здаються досвідченішими, але у них немає футболістів з топ-5 чемпіонатів Європи чи з досвідом єврокубків.

Ймовірно, Україну можна назвати фаворитом, але слід очікувати чогось на кшталт першого матчу збірної U-21 – з поправкою на суперника. Команда Унаї Мельгоси довго розкачувалась проти Литви й спочатку створювала мала, але по ходу гри розбігалась і влаштувала розгром. Схожий сценарій, але без розгрому спробуємо спрогнозувати і на матчі-відкриття ЧС-2025.

Україна стартує на ЧС-2025 із Шевою і найкращим голкіпером Євро, але без топ-бомбардирів – чого чекати від наших?