Південна Корея – Україна: де безкоштовно дивитися стартовий матч збірних U-20 на ЧС-2025
Молодіжна збірна України U-20 розпочне свій шлях на ЧС-2025 матчем проти однолітків із Південної Кореї. Де дивитися поєдинок – підкаже "Футбол 24".
Збірна України U-20 розпочне свій шлях на молодіжному Мундіалі вже цієї суботи, 27 вересня, зустрівшись із Південною Кореєю. Початок поєдинку заплановано на 23:00.
Де дивитися Південна Корея U-20 – Україна U-20? Переглядати матч онлайн можна безкоштовно на офіційному сайті ФІФА.
На груповому етапі суперниками України, окрім Південної Кореї, будуть Парагвай та Панама. Поєдинки проти цих команд відбудуться 30 вересня та 3 жовтня о 23:00 відповідно.
