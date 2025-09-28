Внесок півзахисника збірної України U-20 Ярослава Карамана в перемогу над Південною Кореєю (2:1) високо оцінили.

Збірна України стартувала на чемпіонаті світу U-20 з перемоги над Південною Кореєю з рахунком 2:1.

"Нам точно цього не вистачало": Михайленко знайшов ложку дьогтю у стартовій перемозі збірної України U-20 на ЧС-2025

Нагорода найкращому гравцю матчу дісталась Ярославу Караману. Півзахисник відзначився результативною передачею на Геннадія Синчука, який "розмочив" рахунок. До слова, Караман виступає за Полісся-2.

Нагадаємо, що наразі збірна України U-20 має три бали і посідає другу сходинку у таблиці групи B. Парагвай випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Наступний матч підопічні Дмитра Михайленка проведуть 30 вересня проти Панами. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Україна втримала перемогу над Південною Кореєю у першому матчі на ЧС-2025 U-20