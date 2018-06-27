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Південна Корея – Німеччина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

26 червня 22:39 102 Читать на русском
Південна Корея – Німеччина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018
Південна Корея – Німеччина: прогноз на матч ЧС-2018

Південна Корея і Німеччина зустрінуться 27 червня на груповому етапі чемпіонату світу-2018 в Казані. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Південна Корея – Німеччина відбудеться 27 червня на Казань Арені. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Південна Корея – Німеччина, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фаворитом протистояння фахівці британської William Hill вважають збірну Німеччину. Коефіцієнт на її перемогу становить всього 1,20. Далі за ймовірністю іде нічийний результат, який оцінюється балом 6,50. Можлива перемога корейців котується на рівні 13,00.

Австрійська Bwin пропонує ставки на перемогу німців із коефіцієнтом 1,18. Можлива перемога збірної Південної Кореї – грандіозні 16,50, а можливість нічиєї у заключному турі оцінюється балом 7,00.

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Головний тренер корейців Сін Те Йон погодився з букмекерами, що Німеччина сильніша, однак, запевнив – його підопічні просто так не здадуться. Натомість хавбек Бундестіму Марко Ройс розповів, що мінімально обігрувати Південну Корею німці права не мають.

ЧС 20183 тур

Південна Корея - Німеччина: Середа 27 червня 2018

Південна Корея
до матчу
15
год
:
27
хв
Німеччина
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Німеччина Німеччина Південна Корея Південна Корея Південна Корея - Німеччина
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