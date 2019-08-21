Піваріч запевнив, що Динамо виграє чемпіонат України у нинішньому сезоні

Захисник Динамо Йосіп Піваріч вважає, що його команда володіє перевагою над Шахтарем у чемпіонських перегонах в УПЛ сезону 2019/20.

"Ми добре почали сезон, адже виграли Суперкубок України. Так, потім програли Шахтарю в УПЛ. Але чемпіонат тільки розпочався. Все попереду. І Шахтар, і Динамо – це дві дуже хороші команди. Але в цьому році маленька перевага на нашому боці, адже у нас стабільний і зіграний склад. Ми виграємо чемпіонат України в цьому сезоні.

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Динамо поповнило кілька нових футболістів. Команда дуже добре прийняла всіх новачків. Всі хлопці відмінно працюють на тренуваннях і стараються.

Дуже шкода, що знову не пройшли в Лігу чемпіонів. Ми дуже сильно хотіли грати в цьому турнірі, старалися і переживали. Ви самі знаєте, кому ми програли в минулому році. Аякс потім дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. І Динамо – це єдина команда, якій вони не забили на виїзді.

Звичайно, Брюгге не така сильна команда, як Аякс, але теж не слабка. Ми повинні були грати краще. Домашній матч ми проводили під тиском. Нам потрібно було забивати два голи. Ми увесь час думали, як забити. А суперник чекав нашої помилки і ловив на контратаках", – цитує Піваріча Tribuna.com.

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