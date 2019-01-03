Піваріч: Виступ збірної Хорватії на ЧС-2018 важко забути, я досі згадую ті дивовижні дні

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів, що й досі згадує виступи на ЧС-2018 у складі збірної Хорватії.

"Про наш виступ на ЧС-2018 важко забути. Все, через що ми пройшли на турнірі – це було просто дивовижно! Згадую ці дні й досі. Всі наші тренування, матчі та зустрічі як і раніше в моїй голові. Вважаю, що для кожного з гравців нашої національної команди це був найбільш яскравий футбольний сезон в кар'єрі.

Даліч: Хорватія – друга збірна у світі, гравці повинні цим пишатись

Чутки про те, що я подумую продати свою срібну медаль ЧС-2018? Люди дійсно в таке можуть повірити?! Як це можливо? Немає жодних шансів, що я так зроблю. Моя медаль вдлома, і буде лежати там довго. Кожен раз, коли на неї падає мій погляд, я посміхаюся і повертаюся в ті прекрасні дні, які ми провели на чемпіонаті світу.

Але ось що стосується того, що було після закінчення ЧС-2018... Так, я розумію, що восени я виглядав не найкращим чином. Але, напевно, це було очікувано. Спілкувався з багатьма гравцями збірної Хорватії, які здобули бронзові медалі чемпіонату світу 1998 року, і вони в один голос попередили мене, що після такого виступу на ЧС-2018 мені буде складно знайти емоції, і мене чекає спад.

Що вдієш, всі ми люди, і саме так все і сталося. Але зараз всі мої думки тільки про те, щоб тренуватися якомога більше старанніше і у весняній частині сезону повернутися на колишній рівень", – цитує хорвата Dynamo.kiev.ua з посиланням на 24sata.

Нагадаємо, збірна Хорватії вперше у своїй історію вийшла у фінал Мундіалю. Хорвати у вирішальному матчі поступились збірній Франції та здобули срібні медалі світового форуму.

"Хотів простягнути руку Путіну, а той відвернувся". Йосіп Піваріч – про ЧС-2018, Київ та чорну смугу Динамо