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Піваріч: У Циганкова є все, що і у провідних гравців європейських клубів

07:30 485 Читать на русском
Піваріч: У Циганкова є все, що і у провідних гравців європейських клубів
Віктор Циганков та Йосіп Піваріч / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч заявив, що кияни можуть пишатися своїми молодими вихованцями.

"Приєднуюся до всіх, хто хвалить Віталія Миколенка. Можу сказати тільки найкраще про його гру. Молоді гравці – це багатство Динамо. За ними майбутнє команди. Але їм треба дуже багато працювати, слухати підказки старших гравців і тренера.

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Вітя Циганков – лідер команди. Вся гра будується через нього. Він дуже важливий гравець для Динамо. У нього є все, що і у провідних гравців європейських клубів", – цитує Піваріча Tribuna.com.

Додамо, що Піваріч перебрався в Динамо влітку 2017-го року. В минулому сезоні хорват через розрив хрестоподібних зв'язок зіграв за киян всього 6 матчів.

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Теги
Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Віктор Циганков Віктор Циганков Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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