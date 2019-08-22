Піваріч: У Циганкова є все, що і у провідних гравців європейських клубів

Захисник Динамо Йосіп Піваріч заявив, що кияни можуть пишатися своїми молодими вихованцями.

"Приєднуюся до всіх, хто хвалить Віталія Миколенка. Можу сказати тільки найкраще про його гру. Молоді гравці – це багатство Динамо. За ними майбутнє команди. Але їм треба дуже багато працювати, слухати підказки старших гравців і тренера.

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Вітя Циганков – лідер команди. Вся гра будується через нього. Він дуже важливий гравець для Динамо. У нього є все, що і у провідних гравців європейських клубів", – цитує Піваріча Tribuna.com.

Додамо, що Піваріч перебрався в Динамо влітку 2017-го року. В минулому сезоні хорват через розрив хрестоподібних зв'язок зіграв за киян всього 6 матчів.

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