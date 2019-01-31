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Піваріч: У понеділок медогляд лише підтвердив те, що я зрозумів ще на полі

11:23 640 Читать на русском
Піваріч: У понеділок медогляд лише підтвердив те, що я зрозумів ще на полі
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Йосіп Піваріч прокоментував свою травму колінного суглоба.

"У понеділок обстеження лише підтвердило те, що я зрозумів вже на полі. На жаль, у мене був досвід трирічної давнини, і я знову відчув серйозну травму, але тільки вже на іншій нозі.

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Але що я можу зробити, якщо таке відбувається? Можу лише сказати, що в житті багатьом людям доводиться ще гірше. Зараз, з одного боку, у мене є перевага, адже я знаю, що мене чекає, так як раніше переносив вже операцію і реабілітацію після такої травми.

Це дуже специфічне одужання – не просте очікування і відпочинок, а важка робота вже з другого дня після операції. Ця робота також є трудомісткою, психологічно напруженою і просто тривалою.

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Але я такий хлопець, що можу сотні разів повторити всі вправи і рухи, продовжувати рухатися вперед, коли це важко. Я сам для себе створив такий образ, що це Бог послав мені травму", – сказав Піваріч Sportske Novosti.

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Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Динамо Динамо
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