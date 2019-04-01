Піваріч та Віда зустрілись у Києві

Захисник Динамо Йосіп Піваріч зустрівся зі своїм партнером по збірній Хорватії Домагоєм Відою в Києві.

Екс-партнери по Динамо Йосіп Піваріч та Домагой Віда провели час разом в українській столиці. Лівий захисник киян опублікував фото в своєму Instagram.

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Піваріч наразі відновлюється після важкої травми, через яку у сезоні 2018/19 він вже на поле не вийде. Віда наразі грає за Бешикташ, але ним вже цікавляться європейські клуби.

Збірна Хорватії розпочала відбірковий цикл Євро-2020 з перемоги над Азербайджаном та поразки від Угорщини, за яку виступає інший динамівець Тамаш Кадар.