Піваріч розповів, як проходить його реабілітація

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч досі відновлюється після травми.

"Я вже був в Києві на медогляді, де залишилися задоволені моїм станом. Навіть дивно, що реабілітація проходить так швидко. Я спілкуюся з тренерами і лікарями, а доктор з хорватської клініки щомісяця відправляє звіт про мій стан аж до найдрібніших деталей", – сказав Піваріч в коментарі 24sata.

"Чудове закінчення другого тижня", – Піваріч показав, як відновлюється від важкої травми

Нагадаємо, Піваріч отримав травму коліна в контрольному матчі проти празької Спарти. Віце-чемпіон світу вже був прооперований та не вийде на поле в поточному сезоні. Раніше повідомлялось, що Піваріч зможе повернутись до тренувань з Динамо у серпні.

Піваріч нескоро повернеться на поле – реабілітація захисника Динамо затягнеться