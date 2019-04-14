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Піваріч розповів, як проходить його реабілітація

09:07 8 Читать на русском
Піваріч розповів, як проходить його реабілітація
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник київського Динамо Йосіп Піваріч досі відновлюється після травми.

"Я вже був в Києві на медогляді, де залишилися задоволені моїм станом. Навіть дивно, що реабілітація проходить так швидко. Я спілкуюся з тренерами і лікарями, а доктор з хорватської клініки щомісяця відправляє звіт про мій стан аж до найдрібніших деталей", – сказав Піваріч в коментарі 24sata.

"Чудове закінчення другого тижня", – Піваріч показав, як відновлюється від важкої травми

Нагадаємо, Піваріч отримав травму коліна в контрольному матчі проти празької Спарти. Віце-чемпіон світу вже був прооперований та не вийде на поле в поточному сезоні. Раніше повідомлялось, що Піваріч зможе повернутись до тренувань з Динамо у серпні.

Піваріч нескоро повернеться на поле – реабілітація захисника Динамо затягнеться

Теги
Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Динамо Динамо
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