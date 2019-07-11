Піваріч прокоментував повернення на поле після важкої травми

Захисник Динамо Йосіп Піваріч радий повернутись на поле після довготривалої перерви.

"Приємно знову повернутися на поле після п'яти місяців відновлення. Вдячний усім, хто мені допоміг в цьому. Важко працюючи, ми чудово проводили час, тому він пролетів швидко", – написав Піваріч на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, хорватський футболіст зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок у січні цього року, через що був прооперваний у Барселоні.

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До слова, у минулому сезоні в активі Піваріча 12 матчів за Динамо в усіх турнірах, де віце-чемпіон світу віддав 3 результативні передачі.