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Піваріч прокоментував повернення на поле після важкої травми

08:52 362 Читать на русском
Піваріч прокоментував повернення на поле після важкої травми
Йосіп Піваріч / Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч радий повернутись на поле після довготривалої перерви.

"Приємно знову повернутися на поле після п'яти місяців відновлення. Вдячний усім, хто мені допоміг в цьому. Важко працюючи, ми чудово проводили час, тому він пролетів швидко", – написав Піваріч на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, хорватський футболіст зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок у січні цього року, через що був прооперваний у Барселоні.

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До слова, у минулому сезоні в активі Піваріча 12 матчів за Динамо в усіх турнірах, де віце-чемпіон світу віддав 3 результативні передачі.

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Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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