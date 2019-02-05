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Піваріч показав, як пересувається після операції

14:38 353 Читать на русском
Піваріч показав, як пересувається після операції
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Йосіп Піваріч відновлюється від важкої травми.

Хорватський захисник опублікував фотографію, де стоїть на милицях та додав підпис: "Перше тренування виконане".

Піваріч прооперований в Загребі

Нагадаємо, Йосіп зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок коліна у нещодавньому спарингу з празькою Спартою. Очікується, що травма залишить захисника поза футболом на 4-5 місяців, тобто Піваріч пропустить решту сезону 2018/19.

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До слова, хорват міг покинути Динамо вже у поточне трансферне вікно. Віце-чемпіоном світу цікавився Бетіс.

Теги
Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Важка травма
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