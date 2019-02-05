Піваріч показав, як пересувається після операції

Україна — 13:22 2519
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Динамо – Естерсунд: пряма трансляція контрольного матчу
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"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу ДимінськогоІнтерв’ю — 13:00 1872
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Ліга Європи: Динамо оголосило заявку на плей-офф турніруЛіга Європи — 12:10 2475
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Шахтар та Динамо потрапили у топ-100 найбагатших футбольних клубів світу – результати дослідженняУкраїна — 12:00 1559
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Рвали в Old Firm derby, терпіли витівки Гаскойна. Михайличенко, Кузнєцов й інші українські попередники Шведа в ШотландіїСвіт — 09:00 1806
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