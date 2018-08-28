Піваріч: Перший матч проти Аякса показав, що з ними можна грати та перемагати

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів про найсильніших гравців у складі Аякса.

"З нетерпінням чекаю завтрашньої гри, хотілося б, щоб вона почалася раніше. Я вірю в нашу команду, ми відчуваємо велику впевненість один в одному. Дуже розраховуємо на наших фанів, сподіваюся, завтра їх збереться багато. З їхньою допомогою і підтримкою, думаю, ми пройдемо далі.

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Ми знаємо, що наш суперник – це дуже хороша команда, в якій зібрані дуже якісні гравці. Але перший матч показав, що з ними можна і потрібно не лише грати, але і перемагати.

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Найбільш небезпечні в складі суперника обидва флангових півзахисника Зієш і Тадіч, але й інші футболісти на своїх позиціях також досить сильні. Звичайно, завтра ми постараємося атакувати і пресингувати суперника, оскільки нам необхідно забивати, але при цьому потрібно не забувати і про оборону своїх воріт, адже не менш важливо не пропустити", – цитує Піваріча офіційний сайт Динамо.