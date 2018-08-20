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Піваріч отримав виклик у збірну Хорватії

15:10 1035 Читать на русском
Піваріч отримав виклик у збірну Хорватії
Йосіп Піваріч / соцмережі

Наставник хорватів Златко Даліч вирішив викликати захисника Динамо Йосіпа Піваріча у національну команду.

Хорватський оборонець "біло-синіх" Йосіп Піваріч отримав виклик до лав національної збірної, повідомляє тамтешній футбольний союз у Twitter.

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Збірна Хорватії зіграє товариський матч проти Португалії 6 вересня, а також зустрінеться з Іспанією 11 вересня, в рамках дебютного матчу в Лізі націй

Відзначимо, що колишній динамівець Домагой Віда також потрапив до списку футболістів, які отримали виклик.

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Теги
Домагой Віда Домагой Віда Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Хорватія Хорватія Ліга націй
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