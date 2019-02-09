toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - ВОЛЕРЕНГА ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Піваріч нескоро повернеться на поле – реабілітація захисника Динамо затягнеться

14:36 78 Читать на русском
Піваріч нескоро повернеться на поле – реабілітація захисника Динамо затягнеться
Йосіп Піваріч / фото: Футбол 24

Захисник Динамо Йосіп Піваріч відзначив, що не зможе протягом тривалого часу допомогти своїй команду через травму.

Нагадаємо, Піваріч отримав травму в контрольному матчі проти празької Спарти. Віце-чемпіон світу вже був прооперований та не вийде на поле в поточному сезоні.

Олімпіакос – Динамо: матч відвідає скаут Борусії Д

"Це завжди розчарування, коли ти отримуєш пошкодження. Неважливо, м'язова це травма, розтягнення, чи щось інше, що виводить тебе з ладу на шість місяців. Ця травма відрізняється від тієї, яку я отримував кілька років тому. Тоді мені зробили реконструкцію передньої зв'язки, а зараз ще і пришивали частину меніску.

Це означає, що моя реабілітація ще затягнеться, адже протягом 3-4 тижнів я взагалі не зможу згинати ногу", – цитує Піваріча хорватське видання Gol.

Теги
Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
15
хв
Ліверпуль
17:00
Борнмут
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук