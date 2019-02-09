Піваріч нескоро повернеться на поле – реабілітація захисника Динамо затягнеться

Захисник Динамо Йосіп Піваріч відзначив, що не зможе протягом тривалого часу допомогти своїй команду через травму.

Нагадаємо, Піваріч отримав травму в контрольному матчі проти празької Спарти. Віце-чемпіон світу вже був прооперований та не вийде на поле в поточному сезоні.

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"Це завжди розчарування, коли ти отримуєш пошкодження. Неважливо, м'язова це травма, розтягнення, чи щось інше, що виводить тебе з ладу на шість місяців. Ця травма відрізняється від тієї, яку я отримував кілька років тому. Тоді мені зробили реконструкцію передньої зв'язки, а зараз ще і пришивали частину меніску.

Це означає, що моя реабілітація ще затягнеться, адже протягом 3-4 тижнів я взагалі не зможу згинати ногу", – цитує Піваріча хорватське видання Gol.