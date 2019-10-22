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Піваріч назвав найнебезпечнішого гравця у складі Шахтаря

19:16 383 Читать на русском
Піваріч назвав найнебезпечнішого гравця у складі Шахтаря
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Хорватський захисник київського Динамо Йосіп Пиваріч дав пораду загребському Динамо перед матчем групового раунду Ліги чемпіонів з Шахтарем.

16’ Євген Коноплянка
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч

"Найнебезпечніший гравець Шахтаря – Тайсон. Він може бути швидшим з м'ячем, ніж без нього. Це гравець високого класу, Динамо потрібно приділити йому особливу увагу", – наводить слова Піваріча прес-служба УЄФА.

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Зауважимо, що Йосіп є вихованцем загребського Динамо, у складі якого свого часу провів 115 поєдинків та забив 8 голів.

Нагадаємо, поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Шахтар – Динамо Загреб: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
19:48
19934
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