Піваріч назвав найнебезпечнішого гравця у складі Шахтаря

Хорватський захисник київського Динамо Йосіп Пиваріч дав пораду загребському Динамо перед матчем групового раунду Ліги чемпіонів з Шахтарем.

"Найнебезпечніший гравець Шахтаря – Тайсон. Він може бути швидшим з м'ячем, ніж без нього. Це гравець високого класу, Динамо потрібно приділити йому особливу увагу", – наводить слова Піваріча прес-служба УЄФА.

Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонів

Зауважимо, що Йосіп є вихованцем загребського Динамо, у складі якого свого часу провів 115 поєдинків та забив 8 голів.

Нагадаємо, поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Англійська зустріч Зінченка та Маліновського, момент істини для Зідана, битва конкурентів Барселони – фішки 3-го туру ЛЧ