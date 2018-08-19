Піваріч: Мене здивувало рішення Манджукіча покинути збірну Хорватії

Захисник Динамо та збірної Хорватії Йосіп Піваріч прокоментував рішення кількох партнерів по національній команді завершити виступи за віце-чемпіонів світу.

"Про те, що Субашич завершить кар'єру в збірній, я знав ще раніше.

Чорлука просто тихо оголосив про прощання зі збірною, це не було несподіванкою.

Манджукіч завершив виступи за збірну Хорватії

Але ось Манджукич здивував. Я вважав, що він залишиться ще на один відбірковий цикл. Я розумію і поважаю їхні рішення, а також бажаю успіхів у подальшій кар'єрі. Немає необхідності говорити, скільки вони зробили для нашої збірної. Ці троє – справжні герої", – цитує Піваріча Sportske novosti.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2018 збірна Хорватії здобула срібні нагороди турніру.

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