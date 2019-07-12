Піваріч: Коліно вже не турбує, радий повернутись до тренувань

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів про період реабілітації після травми та підготовку до нового сезону.

"Зараз все добре. Задоволений тим, що готовий до роботи, тренуюся з командою. Коліно не турбує, це найважливіше.

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Найскладнішим у період реабілітації було відновитись психологічно. Працював багато кожен день в Загребі в одній з клінік. Радий, що відновився і готовий до ігор.

Найголовніше, що відновився і почав грати. У своєму першому матчі відіграв 30 хвилин. Думаю, в наступному буде трохи більше, 45 хвилин, наприклад. Але ще поговоримо з тренером.

Конкуренція з Миколенком? Будь-яка конкуренція – це добре. Завжди треба краще тренуватися, грати. У кожній команді на кожній позиції має бути по два якісних гравця. Вітаю Віталія, він дуже добре відіграв сезон. Він молодий гравець, почав грати за збірну", – поділився Піваріч в коментарі офіційному сайту Динамо Київ.

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