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Піваріч: Коліно вже не турбує, радий повернутись до тренувань

10:36 275 Читать на русском
Піваріч: Коліно вже не турбує, радий повернутись до тренувань
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів про період реабілітації після травми та підготовку до нового сезону.

"Зараз все добре. Задоволений тим, що готовий до роботи, тренуюся з командою. Коліно не турбує, це найважливіше.

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Найскладнішим у період реабілітації було відновитись психологічно. Працював багато кожен день в Загребі в одній з клінік. Радий, що відновився і готовий до ігор.

Найголовніше, що відновився і почав грати. У своєму першому матчі відіграв 30 хвилин. Думаю, в наступному буде трохи більше, 45 хвилин, наприклад. Але ще поговоримо з тренером.

Конкуренція з Миколенком? Будь-яка конкуренція – це добре. Завжди треба краще тренуватися, грати. У кожній команді на кожній позиції має бути по два якісних гравця. Вітаю Віталія, він дуже добре відіграв сезон. Він молодий гравець, почав грати за збірну", – поділився Піваріч в коментарі офіційному сайту Динамо Київ.

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Нагадаємо, хорватський футболіст зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок у січні цього року, через що був прооперваний у Барселоні.

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Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Динамо Динамо Міжсезонні збори
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