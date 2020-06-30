Піваріч готовий залишитися в Динамо до кінця кар'єри, – ЗМІ

Захисник Динамо Йосіп Піваріч сподівається продовжити контракт з Динамо.

Віце-чемпіон світу готовий надовго залишитися в Києві заради сім'ї, стверджує Telegram-канал Шах і Шах.

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Хорват нібито повідомив своїм близьким, що хотів би отримати новий контракт з Динамо і навіть закінчити тут кар'єру. Піваріч комфортно почувається в Києві, тому не бажає їхати в інше місто. Донька 31-річного хорвата саме готується до вступу у перший клас, і батьки сподіваються, що вона навчатиметься в столиці України.

Додамо, що Піваріч пропустив значну частину сезону 2019/20 через травму коліна. В його активі лише 7 хвилин в чемпіонаті України та півфінал Кубка проти Миная.

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