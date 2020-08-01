Піваріч готовий повернутися в Динамо заради Луческу

Напередодні столичний клуб оголосив, що не буде продовжувати контракт із футболістом. Однак, сам віце-чемпіон світу зі збірною Хорватії не поспішає залишати Динамо у минулому.

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"Всі можливості відкриті. Я не поспішаю, трансферний період тільки починається, я буду серйозно зважувати всі пропозиції. Повернутися до Києва? Якщо новий тренер буде зацікавлений у мені, я поговорю з керівництвом клубу. Якщо ми домовимося про умови, я можу повернутися до Києва.

Щодо загребського Динамо, то цей клуб завжди відкритий для мене. Але ситуація та ж, як і з киянами. Якщо вони захочуть мене підписати, ми будемо сидіти за столом і говорити", – сказав Піваріч у коментарі Sportske jutarnj.

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