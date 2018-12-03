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Піваріч через травму вибув до кінця року

18:49 389 Читать на русском
Піваріч через травму вибув до кінця року
Йосіп Піваріч / ФК Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч не зможе допомогти киянам у заключних матчах року.

Захисник київського Динамо та збірної Хорватії Йосіп Піваріч не зможе зіграти у заключних матчах цього року, повідомляє хорватське видання Slobodna Dalmacija.

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На тренуванні перед грою збірних Хорватії та Англії Піваріч отримав пошкодження ноги, через що не зміг зіграти у тому матчі. 29-річний оборонець наразі відновлюється на батьківщині.

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Захисник вже пропустив матчі Динамо проти Олександрії та Астани. Також гравець не зможе допомогти киянам у грі з Чорноморцем, Яблонцем та Зорею.

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Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Динамо Динамо
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