Піваріч через травму вибув до кінця року

Захисник Динамо Йосіп Піваріч не зможе допомогти киянам у заключних матчах року.

Захисник київського Динамо та збірної Хорватії Йосіп Піваріч не зможе зіграти у заключних матчах цього року, повідомляє хорватське видання Slobodna Dalmacija.

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На тренуванні перед грою збірних Хорватії та Англії Піваріч отримав пошкодження ноги, через що не зміг зіграти у тому матчі. 29-річний оборонець наразі відновлюється на батьківщині.

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Захисник вже пропустив матчі Динамо проти Олександрії та Астани. Також гравець не зможе допомогти киянам у грі з Чорноморцем, Яблонцем та Зорею.