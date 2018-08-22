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Піваріч: Сподіваюсь, що Динамо зможе вийти в груповий етап Ліги чемпіонів

12:26 463 Читать на русском
Піваріч: Сподіваюсь, що Динамо зможе вийти в груповий етап Ліги чемпіонів
Йосіп Піваріч / ФК Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч поділився очікуваннями від першого матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Аяксом та Динамо.

"В Києві мене дуже добре зустріли після ЧС-2018, привітали з успішним виступом збірної Хорватії на Мундіалі. Ми пройшли Славію, тепер очікуємо дві складні зустрічі проти Аякса.

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Місце в груповому етапі Ліги чемпіонів буде дуже багато значити для Динамо. Сподіваюсь, що ми зможемо досягнути цієї цілі", – цитує Піваріча видання Jutarnji.hr.

Нагадаємо, матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться сьогодні, 22 серпня, початок о 22:00.

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Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
7
год
:
46
хв
Динамо
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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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