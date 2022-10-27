"За останні 20-25 років точно не пам’ятаю, щоб Динамо виглядало так безпорадно. Можливо, у єврокубках щось подібне й було, але у чемпіонаті я на своїй пам’яті такого не пригадаю.

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Передсезонна підготовка пройшла нормально, Мірча Луческу нічого не вигадував, було багато контрольних матчів із сильними суперниками. "Біло-сині" раніше за всіх розпочали роботу, то ж до початку чемпіонату мали бути на голову сильнішим за конкурентів, оскільки багато команд набирали футболістів ледь не за залишковим принципом, і часу на підготовку до офіційних матчів у них було набагато менше. Але виходить, що зараз Динамо – одна з найгірших команд. А розмови про велику кількість роз’їздів – непереконливі.

Напевно, президент клубу розмовляв із футболістами, яким має бути соромно так виглядати в Європі. Мабуть, багато гравців не розуміють, що означає футболка Динамо. А щодо майбутнього поєдинку з АЕКом та шансів на вихід до плей-оф Ліги конференцій – то нехай динамівці згадають минулий сезон, у якому перемогла італійська Рома. Виходить, можна знайти мотивацію для цього турніру.

Пів країни вболіває за Динамо, але такого провалу ніхто не пам’ятає. У такий час навпаки потрібно, щоб команда приносила радість, а її немає. Дуже сподіваюся, що у динамівців прокинеться гордість та бажання позитивно здивувати своїх вболівальників", – сказав Кузнєцов у коментарі РБ.

Нагадаємо, після 4-х турів АЕК йде у турнірній таблиці групи В третім з трьома балами, Динамо наразі без очок. Перемога залишає киянам шанс потрапити у Лігу конференцій. Початок зустрічі о 19:45.

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