"Пи**уй назад в Челсі": фанати Норвіча принизили молодого гравця
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Вболівальники Норвіча зірвали злість на півзахиснику Біллі Гілморі.
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Молодий хавбек пережив неприємний момент після розгромної поразки від Крістал Пелас, повідомляє Goal.
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Норвіч програв 0:3, а фанати "канарок" вирішили зробити з Гілмора цапа-відбувайла. 20-річному хлопцю з трибун кричали: "Пи**уй назад в Челсі". Шотландець належить лондонському клубу, а цей сезон проводить у оренді.
Додамо, що у складі Норвіча Гілмор відіграв 14 матчів та відзначився одним асистом.
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