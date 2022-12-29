Молодий хавбек пережив неприємний момент після розгромної поразки від Крістал Пелас, повідомляє Goal.

Чілвел вилетів до кінця сезону – захиснику Челсі таки потрібна операція

Норвіч програв 0:3, а фанати "канарок" вирішили зробити з Гілмора цапа-відбувайла. 20-річному хлопцю з трибун кричали: "Пи**уй назад в Челсі". Шотландець належить лондонському клубу, а цей сезон проводить у оренді.

Додамо, що у складі Норвіча Гілмор відіграв 14 матчів та відзначився одним асистом.

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