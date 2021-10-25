"Що я можу сказати? Чи очікував я такого? Звичайно, ні. Те, що футболісти робили в напад, просто неймовірно. Високо пресингували, вигравали м'ячі, боротьбу, забивали прекрасні голи. У перерві сказав їм грати ще краще. Ми контролювали хід гри після п'ятого м'яча. Справа була не в тому, щоб забити ще більше, а в тому, щоб уникнути травм.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Результат божевільний. Мене запитали, чи було таке в моїй кар'єрі, проте щоб відповісти, мені потрібен час. Гравці додали гарну главу в книгу. Це особливі емоції, але ми не будемо святкувати як божевільні. Ми поважаємо суперника. Нам пощастило в деяких епізодах.

Рахунок 5:0, тому я радий. Це винятковий результат. Абсолютно неймовірний. Я тримаю в голові кілька поразок, в яких не було необхідності, але сьогодні перемога за нами, тому питимемо пиво дорогою додому", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль каменя на камені не залишив від Манчестер Юнайтед (5:0) завдяки хет-трику Салаха та голам Кейта та Жоти. Ця перемога дозволила "червоним" піднятись на другу сходинку, набравши 21 очко.

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