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"Після вильоту з Ліги Європи тиждень не показувались на вулиці", – Сваток про ганебну поразку від мальтійського клубу

14 січня 21:02 856 Читать на русском
"Після вильоту з Ліги Європи тиждень не показувались на вулиці", – Сваток про ганебну поразку від мальтійського клубу
Олександр Сваток / ФК Хайдук

Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сваток пригадав період своїх виступів за хорватський Хайдук.

"У Хорватії інший менталітет, інший чемпіонат, шалений тиск. В Україні і близько немає такого тиску, як в Хайдуці. Вболівальники розірвуть, якщо бодай щось не так. Права на помилку немає.

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Як ми примудрились "влетіти" мальтійській Гзірі у першому раунді Ліги Європи – ніхто не розуміє. У мальтійців три удари – три голи, і які! Як можуть залетіти в одній грі такі м'ячі? Один випадок на тисячу. І це той випадок. Нас не оштрафували за таку ганьбу, але від фанатів ми ховалися. Тиждень з дому не виходили", – розповів Сваток в інтерв’ю журналу Футбол.

Нагадаємо, 25-річний захисник перебрався у Хайдук з луганської Зорі на початку 2019 року і встиг зіграти за хорватський гранд у 19 матчах. 28 грудня 2019-го Сваток став гравцем СК Дніпро-1, підписавши контракт на три роки.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Гзіра Гзіра Ліга Європи Олександр Сваток Олександр Сваток Хайдук Хайдук
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