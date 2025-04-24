Півзахисник Колоса Владислав Велетень поділився думками про період роботи під керівництвом колишнього тренера ковалівців Олександра Поздєєва.

– Все було добре, просто почалось… Всі знають про ситуацію з Харатіним. А загалом були гарні відносини, у Колосі працювали і працюють чудові люди.

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– З Харатіним у Поздєєва стався конфлікт через те, що тренер більше молоді довіряв, а не досвідченим гравцям?

– Питання не в цьому. Всі знають, що Харатін почав робити. Після цього тренеру і футболісту вже неможливо працювати в одній команді.

– Маєте на увазі, що Харатін налаштовував футболістів проти тренера?

– Не налаштовував. Піднялась певна розмова, яку футболіст не має права заводити, тим більше – він лише місяць в команді.

– Тобто, Харатіну не подобався стиль роботи Поздєєва і він почав його вчити?

– Приблизно таке, – сказав Велетень в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Ігор Харатін перейшов до Колоса влітку 2024 року. Під керівництвом тодішнього головного тренера Олександра Поздєєва він провів лише три матчі, після чого був переведений у дубль команди. Взимку Харатін приєднався до рівненського Вереса.

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