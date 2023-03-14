"Звичайно, недооцінка зіграє на руку Шахтарю. Коли Лобановський привіз Динамо в Барселону після 3:0 у Києві, то іспанські газети рясніли схожими заголовками: "У Києві сталося непорозуміння. Барселона їх просто зажене", "Фігу сам заб'є чотири голи, Рівалдо – п'ять". Про це говорили всі – і футболісти, і вболівальники.

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Установка від Лобановського на гру була простою. Він показав ці газети гравцям: "Читали? Далі ваша справа". Розвернувся і вийшов. Після цього Динамо загнало Барселону – 4:0. Звичайно, це викликає злість у футболістів. Тож нехай розповідають, що хочуть, але рахунок на табло", – зауважив Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, що перша гра між Шахтарем та Фейєнордом завершилась нічиєю (1:1). Матч-відповідь відбудеться 16 березня, початок о 19:45.

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