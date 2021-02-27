"Поставилися до суперника з повагою, знали їхні сильні сторони. Взялися за справу з першої хвилини, настрій був робочий, тримали нитки гри до фінального свистка. Професійна робота з боку футболістів.

Гол-красень Тотовицького у відеоогляді матчу Десна – Інгулець – 3:0

Суперник добре рухався, щільно закривали зони, не так багато моментів створили. Тотовицький блиснув індивідуальною майстерністю, забив чудовий гол. У другому таймі більше володіли простором, більше атакували, але забили зі стандартів. Всі клуби працюють на стандартах, маючи кілька варіантів. Без везіння не обійшлося. Після третього гола виникла відповідна ситуація, щоб "розмитнити" новачків. Багато дебютів.

Відсутність Калітвінцева? На заваді стала травма. Робота на синтетичних полях нається взнаки. Сподіваюся, до наступного туру встигне відновитись", – сказав Рябоконь у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 16-ти турів Десна набрала 27 очок і піднялась на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, Інгулець з 12-ма пунктами – одинадцятий.

Десна розгромила Інгулець і повернулася на третю позицію в УПЛ