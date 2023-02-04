"Після трансферу Роналду всі ігри стали для Аль-Насра складними", – одноклубник Кріштіану
Півзахисник Аль-Насра Луїс Густаво поділився думками про проблеми в грі після того, як Кріштіану Роналду приєднався до команди.
"Як ми й очікували, цей матч видався складним. Після трансферу Роналду всі ігри стали для Аль-Насра складними, тому що суперники викладаються на 200%, щоб протистояти йому.
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Кріштіану – легенда, він створений для того, щоб справлятися з усім цим тиском", – поділився Луїс Густаво в коментарі Goal.
Додамо, що Роналду допоміг Аль-Насру врятуватись на останніх хвилинах, реалізувавши пенальті. Цей гол став першим для Кріштіану в офіційних поєдинках на Близькому сході.
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