"Після того два дні руку не мив": Василь Кравець – про несподівану зустріч із Мессі
Захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець пригадав, як перетнувся із екс-зірками Барселони Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.
"Я в Леганесі дружив із молодими, які прийшли із Барселони B. Ми виходимо з ними з роздягальні на розминку, а я йду за ними. Прохолодно було, я вниз дивлюся. Вони комусь руку дають – вітаються. Я теж разом із ними.
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Руку даю, а дивлюся – це Мессі. А тут і Суарес поруч. Хлопці вітались, то і я ж мав. Я ж не пройду просто поруч. Я привітався, і Мессі мені типу підморгнув. Після того два дні руку не мив", – поділився Кравець у шоу vZbirna на YouTube.
До слова, Василь Кравець є вихованцем Карпат, а у 2017-му перебрався за кордон, де вже встиг спробувати свої сили в іспанських Луго та Леганесі, а також польському Леху. Поточний сезон захисник проведе у хіхонському Спортінгу.
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