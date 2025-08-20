"Емоції від перебування на концерті Oasis? Вони були приголомшливі. Це, можливо, найкращий гурт за останні 50 років, ну, після The Beatles або когось ще такого роду. У Великобританії він точно найкращий.

І те, що вони з такою любов'ю ставляться до мене, до моєї родини після мого приїзду... Слухайте, в перший день після мого переходу в Манчестер Сіті перше інтерв'ю я дав саме Ноелю. І після його закінчення я сказав: "Тепер все не може не вийти". Я був упевнений, що попереду прекрасний час.

Я – справжній манкуніанець? Ні-ні, не справжній, я б сказав. Іноді мені важко зрозуміти, що хлопці тут говорять. Але я люблю це місто", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Men in Blazers.

Пеп проігнорував таких гігантів, як The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath і багатьох інших.