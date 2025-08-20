"Після The Beatles або когось у цьому роді": Гвардіола назвав найкращий гурт за останні 50 років
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола назвав Oasis найкращим гуртом за останні 50 років після The Beatles.
"Емоції від перебування на концерті Oasis? Вони були приголомшливі. Це, можливо, найкращий гурт за останні 50 років, ну, після The Beatles або когось ще такого роду. У Великобританії він точно найкращий.
"Це – нездорова ситуація, клуб знає про це з минулого сезону": Гвардіола незадоволений складом Манчестер Сіті
І те, що вони з такою любов'ю ставляться до мене, до моєї родини після мого приїзду... Слухайте, в перший день після мого переходу в Манчестер Сіті перше інтерв'ю я дав саме Ноелю. І після його закінчення я сказав: "Тепер все не може не вийти". Я був упевнений, що попереду прекрасний час.
Я – справжній манкуніанець? Ні-ні, не справжній, я б сказав. Іноді мені важко зрозуміти, що хлопці тут говорять. Але я люблю це місто", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Men in Blazers.
Пеп проігнорував таких гігантів, як The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath і багатьох інших.