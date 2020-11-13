"У Реалі, якщо ти не досягаєш результатів і не виправдуєш очікувань, виникають питання. Тому ми в цьому клубі. Це нормально.

За Зідана у нас вже були схожі часи, і зазвичай ми в підсумку долали невдалі періоди. Кілька тижнів тому, після поразок від Кадіса і Шахтаря, ми приїхали в Барселону і зіграли приголомшливий матч.

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Ми пройдемо через це, а бос – перша людина, яка знає, що відбувається в клубі, чому немає результату. Нам потрібно ставати кращими і намагатися вигравати матчі. Бос знайде рішення", – цитує Крооса Marca.

Нагадаємо, після 8-ми турів Ла Ліги Реал розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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