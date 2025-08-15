Як повідомляє Transferfeed, Рома запропонувала форварда Артема Довбика трьом клубам, серед яких Борнмут – колишня команда Іллі Забарного, що нещодавно перебрався до ПСЖ.

Серед інших претендентів називають Мілан та Аталанту, але ці клуби поки не виходили з конкретними пропозиціями. Також інтерес до нападника збірної України приписують Вільяреалу.

Довбик перейшов до римського клубу з Жирони рік тому за понад 30 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 17 голами та 4 асистами у 44 матчах. Його контракт чинний до 30 червня 2029 року, а ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 30 мільйонів євро. Рома готова продати гравця за 27 мільйонів євро.

