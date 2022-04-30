Ерік Тен Хаг ще навіть не почав працювати у Манчестер Юнайтед, а вже став причиною фундаментальних змін.

По завершенні нинішнього сезону манкуніанців покине Метт Джардж, який був директором з переговорів. Фахівець уже написав заяву про звільнення, повідомляє The Athletic. Зазначається, що прощання вийшло мирним.

Роналду та інші зірки МЮ отримали чіткий сигнал від нового тренера – церемонитися ніхто не буде

Варто зауважити, що Метт Джардж працював на Манчестер Юнайтед з 2014 року. Він відповідав за переговори щодо трансферів та контрактів футболістів. За звітний період спортивні результати стали значно гіршими, схожа ситуація і у фінансових звітах.

На початок нинішнього сезону Манчестер Юнайтед був лідером серед клубів АПЛ за видатками на зарплату гравців. Окрім того, манкуніанці очолюють ганебний рейтинг, маючи найгірший трансферний баланс за останнє десятиліття. Сумарні втрати за звітний період перевищили мільярд євро.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий