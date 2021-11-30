Президент Інгульця Олександр Поворознюк озвучив причину, яка не дозволила йому бути присутнім на стадіоні на матчі петровців з "гірниками".

"Тому що після полювання багато випив – голова юзом трохи йшла. Тому не зміг – за кермом я в нетверезому стані не їжджу.

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Ми після полювання дивилися поєдинок по телевізору всім мисливським колективом", – сказав Поворознюк у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, поєдинок у Кропивницькому завершився мінімальною перемогою Шахтаря. Інгулець після 16-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на 14-й сходинці, маючи у своєму активі 10 очок.

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