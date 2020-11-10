Донецький Шахтар не залишив поза увагою проникнення грабіжників у дім Паулу Фонсеки в Римі.

Колишній тренер "гірників", який зараз очолює Рому, став жертвою пограбування наприкінці минулого місяця. Зловмисники проникли у будинок португальця і поцупили три годинники Rolex, загальна вартість яких сягає 100 тисяч євро.

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Шахтар вирішив не залишатися осторонь і подарував Фонсеці нову систему безпеки. Невдовзі її встановлять у будинку Паулу, повідомляє прес-служба донеччан.

Нагадаємо, що Фосека очолював Шахтар з 2016-го по 2019-й рік, після чого очолив Рому. З "гірниками" португальський фахівець виграв три чемпіонати України, три національних Кубки та один Суперкубок.

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