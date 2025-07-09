Півзахисниця Ворскли Аріна Кравець розповіла в інтерв'ю про те, як її змінив період в київському Динамо та розкрила, хто є прикладом серед спортсменів.

"Найпам'ятніша перемога: Матч проти Вереса у другому сезоні з Динамо. Мій перший гол сезону – момент, який дав поштовх на весь рік.

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Найцінніший трофей чи відзнака: Перше чемпіонство. Воно було емоційним, довгоочікуваним, важливим.

Матч або момент, який змінив вас: Після першого сезону в Динамо поставила собі ціль – бути гравцем основи. Змінила підхід до фізики, психології, тренувань – і цей шлях себе виправдав.

Кумири або постаті, що надихають: Кріштіану Роналду – завдяки йому взагалі прийшла у футбол. Ще – Майкл Джордан, Кобі Браянт, Девід Гоггінс. Їхні історії – це про силу, цілеспрямованість і дисципліну. Із українців – Усик, Зінченко, Ярмоленко", – цитує гравчиню Ворскли Yesport.

Нагадаємо, Аріна Кравець розпочинала свою кар'єру в Атекс, а потім опинилася в Динамо. Саме з київського клубу Аріна потрапила до Ворскли. За полтавський клуб у сезоні 2024/25 вона відіграла у 15 матчах, в яких забили один гол.