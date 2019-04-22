"Після перемоги Зеленського може змінитись керівництво ФФУ", – Андріюк

Журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що керівництво ФФУ може змінитись через перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах.

"Після перемоги Зеленського може змінитися президент ФФУ. За таким же сценарієм, як це було з Коньковим. У мене є неофіційна інформація, що Коньков подав у відставку не по своїй волі, а йому "зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитися".

"Вітаю, містере президент": як голосував український футбол та хто відзначав перемогу Зеленського

Бумеранг долі може долетіти і до Павелка. Розслідування НАБУ з заводом штучної трави і щодо офшорів ФФУ гальмуються, бо є статус голови бюджетного комітету ВР і особи, що входить в близьке коло Порошенка.

Тепер коло розірване, політичного даху вже немає. І ці розслідування НАБУ можуть спокійно прискоритися. Тому будьте готові до захоплюючих історій в українському футболі в найближчі місяці", – цитує Андріюка Tribuna.com.