"Після перемоги над Шахтарем я плакав наодинці", – президент Аталанти

Президент Аталанти Антоніо Перкассі розповів, як сприйняв результат поєдинку 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому його команда на виїзді обіграла Шахтар (3:0).

"Я вирішив залишитися вдома, де я міг би побути один. Я вважав за краще зробити так, щоб отримати більше емоцій від стану відчаю або радості. У підсумку після перемоги я плакав від щастя наодинці.

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Час від часу мій семирічний син Майкл заходив у кімнату. Після 1:0 я дійсно повірив, що команда доведе матч до перемоги. Я бачив, наскільки вони були сфокусовані на результаті. Команді я сказав: "Ви зробили щось незвичайне, унікальне та історичне. Ви подарували всім нам мрію", – цитує Перкассі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Аталанта стала першим клубом, що вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів після 3 поразок у стартових турах групового етапу.

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