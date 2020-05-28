toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

"Після перемоги над Наполі з мене зняли куртку, в якій був фартовий медальйон": Маркевич – про виступи Дніпра в ЛЄ

09:41 702 Читать на русском
"Після перемоги над Наполі з мене зняли куртку, в якій був фартовий медальйон": Маркевич – про виступи Дніпра в ЛЄ
Мирон Маркевич / ФК Дніпро

Знаменитий тренер пригадав сезон 2014/15, коли Дніпро під його керівництвом дійшов до фіналу Ліги Європи.

7’ Нікола Калініч
44’ Руслан Ротань
 
Гжегож Крихов'як 28’
Карлос Бакка 31’
Карлос Бакка 73’
7’ Нікола Калініч
28’ Гжегож Крихов'як
31’ Карлос Бакка
44’ Руслан Ротань
73’ Карлос Бакка

"Дніпро був відмінною командою, коли я їх очолив. Футболісти виходили на гру і повністю віддавалися – це, мабуть, головне. Вони повірили в мене, я – в них. Це дорогого коштує.

Маркевич не вірить, що епоха Димінського в Карпатах закінчилася

На нас ніхто не ставив. Важливу роль в цьому відігравало те, що ми грали не в Дніпрі, а в Києві. Вже на стадії 1/4 та 1/2 народ пішов, а так ми грали при порожніх трибунах. Це було непросто. Нам доводилося грати з командами, які вважалися фаворитами. Але, я ще раз повторюся, у нас був колектив. Це було основне. Ми ні перед ким не тушувалися – виходили й з повною самовіддачею грали у свій футбол.

Емоції після перемоги над Наполі у півфіналі? Хотілося кудись бігти. Вболівальники прорвалися на поле, я навіть не пам'ятаю, як з мене зняли куртку. Справа не в куртці, а в тому, що всередині був фартовий медальйон. Мені його подарували в дитячій лікарні.

У півфіналі повинен був грати Калініч на позиції нападника, але я відчув, що Селезньов все зробить, як треба. А вже у фіналі поставив Калініча. Він забив гол і здорово відіграв. Просто Селезньов не зовсім був готовий. Шанси були 50 на 50. Севілья – команда досвідчена. Їм вдалося зловити нас на помилці. Я вже не знав, як Севілья нам може забити, адже до кінця основного часу залишалося 12 хвилин, але самі винні.

У роздягальні було тихо. Я заспокоїв футболістів, сказавши, що ми грали гідно. Так сталося, потрібно рухатися далі", – розповів Маркевич в ефірі програми "Залишайся з футболом" на телеканалі "Футбол 1".

Фінал ЛЄ-2015: чому трагічна казка Дніпра – вища за тріумф Шахтаря, уроки для нашого футболу і внесок у захист України

blog_ava
"Карпати очікують непрості реформи": Смалійчук зробив першу заяву в статусі власника львівського клубу
09:14
1290
Теги
Дніпро Дніпро Ліга Європи Дніпро - Севілья Дніпро - Севілья Наполі Наполі Севілья Севілья Мирон Маркевич
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
4
год
:
34
хв
Герта
16:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук