"Після перемоги над Наполі з мене зняли куртку, в якій був фартовий медальйон": Маркевич – про виступи Дніпра в ЛЄ

Знаменитий тренер пригадав сезон 2014/15, коли Дніпро під його керівництвом дійшов до фіналу Ліги Європи.

"Дніпро був відмінною командою, коли я їх очолив. Футболісти виходили на гру і повністю віддавалися – це, мабуть, головне. Вони повірили в мене, я – в них. Це дорогого коштує.

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На нас ніхто не ставив. Важливу роль в цьому відігравало те, що ми грали не в Дніпрі, а в Києві. Вже на стадії 1/4 та 1/2 народ пішов, а так ми грали при порожніх трибунах. Це було непросто. Нам доводилося грати з командами, які вважалися фаворитами. Але, я ще раз повторюся, у нас був колектив. Це було основне. Ми ні перед ким не тушувалися – виходили й з повною самовіддачею грали у свій футбол.

Емоції після перемоги над Наполі у півфіналі? Хотілося кудись бігти. Вболівальники прорвалися на поле, я навіть не пам'ятаю, як з мене зняли куртку. Справа не в куртці, а в тому, що всередині був фартовий медальйон. Мені його подарували в дитячій лікарні.

У півфіналі повинен був грати Калініч на позиції нападника, але я відчув, що Селезньов все зробить, як треба. А вже у фіналі поставив Калініча. Він забив гол і здорово відіграв. Просто Селезньов не зовсім був готовий. Шанси були 50 на 50. Севілья – команда досвідчена. Їм вдалося зловити нас на помилці. Я вже не знав, як Севілья нам може забити, адже до кінця основного часу залишалося 12 хвилин, але самі винні.

У роздягальні було тихо. Я заспокоїв футболістів, сказавши, що ми грали гідно. Так сталося, потрібно рухатися далі", – розповів Маркевич в ефірі програми "Залишайся з футболом" на телеканалі "Футбол 1".

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