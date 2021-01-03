"Чи було для нас це шоком? І так, і ні. Ми здивувалися, адже 23 грудня перемогли Страсбур 4:0. Після цього спортивний директор Леонардо зустрівся з нами і сказав, що не розраховує на Тухеля. І це все після 2020 року, в якому ми зіткнулися з великими труднощами, досягли історичного для ПСЖ успіху – вийшли у фінал Ліги чемпіонів.

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Осінню ми вийшли у плей-офф ЛЧ, були дещо нестабільні в чемпіонаті, але звільнення для нас незрозуміле. Гадаю, що ми чудово закрили рік, враховуючи всі наші травми і проблеми з коронавірусом. Це величезне досягненя, ми перевершили всіх, але..." – заявив Льов у інтерв'ю Nemzeti Sport.

Нагадаємо, штаб Тухеля працював у ПСЖ з липня 2018-го по грудень 2020-го. Спадкоємцем німецького фахівця стане Маурісіо Почеттіно.

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