"В принципі, настрій хороший. Є певна втома, але всі розуміють, що це збори. Через роботу вона обов’язково пройде.

Тренери збірної України відвідали заняття Динамо на турецьких зборах

Перемоги – це завжди добре, вони додають настрою команді. Та й тренується легше після перемог. Звичайно, хочеться, щоб так було частіше. На зборах головне згадати те, що ми награвали влітку, додати деякі нові деталі у нашу гру й щоб усі підійшли до поновлення сезону в хорошій формі.

Чи додав мотивації працювати ще активніше на тренуванні приїзд тренерського штабу збірної України? У мене завжди є мотивація працювати на тренуваннях, незалежно від того, хто присутній на заняттях", – цитує Шапаренка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо запланувало у Туреччині ще три спаринги: 4 лютого кияни зустрінуться з болгарським ЦСКА 1948, 7 лютого поміряються силами з північномакедонською Шкендією, а наступного дня зіграють з білоруським БАТЕ.

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