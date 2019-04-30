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"Капітан Зірки попросив віддати бонус арбітру": екс-гравець кропивницького клубу – про корупцію в українському футболі

14:05 179 Читать на русском
"Капітан Зірки попросив віддати бонус арбітру": екс-гравець кропивницького клубу – про корупцію в українському футболі
Арно Гедж / соцмережі

Колишній півзахисник Зірки Арно Гедж, який нині виступає за Скендербеу, розповів про те, як його змусили віддати свій бонус арбітру матчу.

"Через багато факторів Зірка вилетіла з елітного дивізіону. Я чув багато історій про корупцію в Україні, особливо у футболі. Ми також стикалися з цим. Іноді знали, іноді – ні. Нам не говорили про такі речі, адже коли ти француз, іноземець, вам складно зрозуміти, як таке може бути.

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У роздягальні я чув багато пліток, тому в цілому знав про ситуацію. Після одного матчу капітан команди навіть попросив мене віддати свій бонус арбітрам.

Той факт, що нам вчасно не платили, вплинув на мотивацію. Я не про себе, а про інших футболістів, у яких є сім'ї, діти, яким потрібно платити за житло.

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Зрештою, клуб розплатився з усіма, але свою фінансову стабільність зберегти не зміг", – сказав Гедж footbalski.fr.

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