"Після міжнародної паузи у Динамо щось пішло не так": Конопля – про силу киян і вимоги нового тренера Шахтаря
Захисник Шахтаря Юхим Конопля прокоментував розгром Вікторії (3:0) в Кубку України, після якого команда розпочне підготовку до Класичного.
– Шахтар домінував на футбольному полі, протягом усієї гри, але легко нам не було. Така гра з нашого боку потребує зусиль, впевненості у власних діях, емоцій та концентрації. Можливо, з трибуни було видно, що нам все легко дається, але на полі все відчуваєш по-іншому.
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– Юхим, чим вразив у роботі ваш новий наставник – Маріно Пушіч?
– Поки що, мені здається, що ми показуємо лише на 25% той футбол, який ми всі хочемо бачити у нашому виконанні.
– Теорії багато проводить боснійський тренер?
– Все, як завжди, нічого екстраординарного немає. Перед грою на Кубок України ми переглядали Вікторію.
– Він спілкується із футболістами англійською мовою?
– Так. Ми все розуміємо.
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– Юхим, попереду у Шахтаря поєдинок з Динамо в УПЛ. Які думки перед цією зустріччю?
– Ми однозначно намагатимемося показувати свій максимум, свій найкращий футбол. Усі мої партнери вимагають один від одного показувати максимальні зусилля та самовіддачу.
– За останні місяці які зустрічі Динамо ти бачив повністю?
– Гру в Житомирі проти Полісся та матч у Ковалівці проти Колоса.
– Багато експертів та аналітиків пишуть, що київське Динамо в кризі – кияни очки втрачають, перебувають у середині турнірної таблиці. Що з ними відбувається?
– Я б не сказав, що Динамо перебуває у кризі. Лише після міжнародної паузи в них щось пішло не так, а раніше вони справно вигравали. Ми трохи нервували. Так, в останніх трьох іграх вони набрали всього одне очко.
– Питання про ваш виступ у Лізі чемпіонів. На що ваша команда може розраховувати у групі?
– Максимум – вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, мінімум – вихід до плей-офф Ліги Європи, – резюмував Конопля у коментарі SportArena.
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