Захисник Шахтаря Юхим Конопля прокоментував розгром Вікторії (3:0) в Кубку України, після якого команда розпочне підготовку до Класичного.

– Шахтар домінував на футбольному полі, протягом усієї гри, але легко нам не було. Така гра з нашого боку потребує зусиль, впевненості у власних діях, емоцій та концентрації. Можливо, з трибуни було видно, що нам все легко дається, але на полі все відчуваєш по-іншому.

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– Юхим, чим вразив у роботі ваш новий наставник – Маріно Пушіч?

– Поки що, мені здається, що ми показуємо лише на 25% той футбол, який ми всі хочемо бачити у нашому виконанні.

– Теорії багато проводить боснійський тренер?

– Все, як завжди, нічого екстраординарного немає. Перед грою на Кубок України ми переглядали Вікторію.

– Він спілкується із футболістами англійською мовою?

– Так. Ми все розуміємо.

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– Юхим, попереду у Шахтаря поєдинок з Динамо в УПЛ. Які думки перед цією зустріччю?

– Ми однозначно намагатимемося показувати свій максимум, свій найкращий футбол. Усі мої партнери вимагають один від одного показувати максимальні зусилля та самовіддачу.

– За останні місяці які зустрічі Динамо ти бачив повністю?

– Гру в Житомирі проти Полісся та матч у Ковалівці проти Колоса.

– Багато експертів та аналітиків пишуть, що київське Динамо в кризі – кияни очки втрачають, перебувають у середині турнірної таблиці. Що з ними відбувається?

– Я б не сказав, що Динамо перебуває у кризі. Лише після міжнародної паузи в них щось пішло не так, а раніше вони справно вигравали. Ми трохи нервували. Так, в останніх трьох іграх вони набрали всього одне очко.

– Питання про ваш виступ у Лізі чемпіонів. На що ваша команда може розраховувати у групі?

– Максимум – вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, мінімум – вихід до плей-офф Ліги Європи, – резюмував Конопля у коментарі SportArena.

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